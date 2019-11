Češi a Slováci se chtějí nejvíce orientovat na Evropskou unii, nejméně na Rusko a Čínu

Lidé chtějí lepší sociální a zdravotní systém

Průzkum se zabýval i prioritami na příštích třicet let. V Česku i na Slovensku by si lidé nejvíce přáli zkvalitnit sociální a zdravotní systém, investovat do školství a rozvoje chudších regionů a nalézt řešení chudoby, zadluženosti a exekucí. Skoro třetina Slováku považuje za prioritu snižování emisí skleníkových plynů, v Česku je to pětina dotázaných.