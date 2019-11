Silničáři měli první rozcvičku. V jihočeských obcích uvízlo několik kamionů

„Zatímco na Moravě napršelo 12 až 14 milimetrů srážek, tak hlavně na Šumavě, na Vysočině nebo také na horách na severu sněžilo. Pokud by šlo o prachový sníh, tak by to bylo 10 centimetrů nového sněhu. Ale teploty byly kolem nuly nebo slabě nad nulou, takže to byla spíš taková břečka,“ uvedl meteorolog ČT Jan Šrámek.

Situaci na Vysočině sledovala reportérka Blanka Poulová. Obavy panovaly zejména ze situace v opravovaných úsecích, ráno ale byla dálnice sjízdná. Na Vysočině nasadili silničáři do terénu 65 sypačů, hlavně na Pelhřimovsko, Havlíčskobrodsko a Jihlavsko. I tam hlásí hlavní tahy rozsolené, zbytky rozbředlého sněhu mohou ležet na silnicích III. tříd.

V Jihočeském kraji vyjelo do terénu 125 sypačů, ani tam ale nejsou na silnicích žádné vážnější problémy. „Komplikace byly jen na silnici I/4 mezi Vimperkem a Strážným a také v úseku Prachatice – Libínské sedlo, což jsou tranzitní trasy, které využívají řidiči kamionů. Kvůli sněhu během úterního večera uvízlo několik kamionů, především v obcích a silničáři tam museli vyslat svou techniku,“ hlásil reportér ČT Martin Štěpánek.