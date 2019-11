Starší lidé nevyužívají příležitosti dneška, proto se jim stýská po komunismu, soudí Štěch

„Abych se přikláněl k tomu, že vývoj je špatný a předtím to bylo lepší, to bych popíral sám sebe. Opravdu si to nemyslím,“ zdůraznil dlouholetý předseda horní komory a její současný místopředseda. Většina lidí v jeho okolí, kteří se snaží a jsou pracovití, se nemá špatně.

„Z programu sociální demokracie se toho hodně naplňuje. Samozřejmě je to proto, že Andrej Babiš cítí, že tam jsou hlasy a o ty on stojí. Že nám bere hlasy, je naprosto jasné ze všech průzkumů,“ prohlásil Štěch.

Má za to, že jedním z problémů současné politiky je fakt, že stále více rozhodují peníze. Sám Andrej Babiš má podle něj kolem sebe celé štáby, které vytvářejí pro něj příznivý mediální obraz.

„Z pohledu občanského jsme umožnili, že se realizuje program sociální demokracie, o kterém jsme přesvědčeni, že je pro drtivou většinu lidí přínosem. Voličito bohužel přisuzuje Andreji Babišovi. Tomu to ale z podstaty věci jako oligarchovi přece není vlastní,“ zdůrazňuje místopředseda Senátu.

Podle jeho slov je Andrej Babiš dobrý herec „Už jsem to v jednom rozhovoru říkal. Jsem přesvědčen, že on je, jak jsem ho poznal, introvert. Ale když ho vidíte, kde je nějaké shromáždění lidí, je to člověk velmi otevřený, kamarádský, přátelský, prostě to, co přináší politické body,“ uzavřel.

Celý rozhovor s Milanem Štěchem si můžete pustit ve videu u článku.