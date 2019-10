Věznění bylo bezdůvodné, soud rehabilitoval generála Milana Píku

Po smrti Milana Píky letos na jaře požádala o soudní rehabilitaci jeho dcera Dagmar Sedláčková. Na soudním líčení ji v nepřítomnosti zastupoval advokát Lubomír Müller, který se na případy lidí nespravedlivě perzekvovaných státem specializuje. Státní zástupce se ztotožnil s argumenty navrhovatelky, že Píkovo vzetí do vazby bylo nezákonné a že se na něj vztahuje zákon o soudních rehabilitacích.

Někdejší válečný veterán britského Královského vojenského letectva (RAF) Milan Píka byl v listopadu 1948 vzat do vazby a obžalován z přípravy únosu svého vězněného otce. V únoru 1949 jej soud pro nedostatek důkazů zprostil obžaloby a propustil na svobodu. Píka byl ale vyhozen ze studií práv i z armády a měl problémy s úřady. Odstěhoval se na Slovensko, kde 20. března 2019 zemřel.

V roce 1970 byl Milan Píka rehabilitován morálně a o 20 let později povýšen do hodnosti plukovníka. V roce 2014 jej slovenský prezident Ivan Gašparovič a český prezident Miloš Zeman současně povýšili do hodnosti brigádního generála. Byl tedy jediným generálem dvou armád – české a slovenské.