Potomci Jiřího Trnky připravují výstavu o velikánovi loutkářského řemesla

Vládce Theseus byl podle divadelního scénáře proslavený krasavec. I loutky ale stárnou a hlavní postava Trnkova Snu noci svatojánské se změnila k nepoznání. Hlava z moduritu zčernala, končetiny se rozpadly. „Byly vyrobené z latexu, což je něco jako hustý molitan, který postupem času ztvrdl a postupně jakoby zmizel. Ty loutky neměly ani nohy, ani ruce,“ uvedl výtvarník a vnuk Jiřího Trnky Matyáš Trnka.

Díky veřejné sbírce zachránili dvanáct loutek restaurátoři. Ve filmu si už nezahrají, jemný pohybový mechanismus je zničen. Nejstarší loutky čekají hned u vchodu kutnohorské expozice. Jan Trnka, syn výtvarníka Jiřího, s nimi v osmi letech hrál divadlo pro kamarády.

„Vzhledem k tomu, že otec zanedbával školní docházku, dostával špatné známky, tak mu jeho tatínek to divadlo vzal a hodil ho do kamen. To jsou jediné loutky, které přežily,“ vzpomněl Jan, syn Jiřího Trnky. „V mládí jsem chtěl dělat film, divadlo, obrázky, všechno pro děti, a chtěl jsem si prostě hrát,“ uvedl v archivním záznamu Jiří Trnka.

Příběh svého otce Jan vypráví s mimořádnou pečlivostí, audiovizuálním programem míří na návštěvníky uvyklé listovat v digitálních knížkách.

Pochopil, že sám byl loutkou režimu

Pamětníky čekají desítky originálních ilustrací, které znají z Broučků nebo Zahrady. Sochy a malby představí méně známého Trnku. „Považoval se stále za malíře, někdy dokonce víc než za filmaře,“ uvedl Jan.