Architekti nebo cukráři. Zájem o práci strojvůdce mají lidé napříč obory, přesto dopravcům chybí

„Je tady klid, člověk si to udělá, jak chce, a pravidla má jasně daná. Problém je, že musíte ráno brzo vstávat nebo jezdíte přes noc. Na to se dá ale zvyknout,“ popsal práci strojvedoucího.

Uchazeči z řad architektů nebo pěvců

Jakub Lipenský přitom není výjimkou. V některých kurzech lze uchazeče, kteří dřív alespoň částečně pracovali v oboru, najít pouze stěží.

„Mezi absolventy můžeme počítat několik architektů, několik absolventů konzervatoře včetně sólového zpěvu nebo hudebních nástrojů. Máme tady pekaře, cukráře… Je to velmi pestré,“ uvedl vedoucí vzdělávání personálního odboru ČD Jiří Lukeš.

Letos pořádá dopravce čtrnáct kurzů pro budoucí strojvůdce a všechny jsou plné. Stejně to ale nestačí. Českým drahám aktuálně chybí 150 strojvůdců, to i přesto, že se do kurzů Dopravního vzdělávacího střediska v České Třebové zapsalo čtyři sta lidí.

„Naplňujeme tento deficit a zároveň řešíme fluktuaci zaměstnanců,“ podotkl Lukeš s tím, že strojvedoucí Českým dráhám odcházejí nejen do starobního důchodu, ale i k soukromým dopravcům. Ti rozjeli náborové kampaně a od prosince přebírají některé trasy, na kterých dosud jezdily výhradně vlaky Českých drah.