I do soukromé školky jen s očkováním? Plánované změny počítají také s konzultacemi u lékaře

„Rodiče například chtějí očkování odložit nebo rozložit. Pediatři jim nemají často co nabídnout, jsou povinní očkovat hexavakcínou v určitém časovém období a to je vše,“ řekla předsedkyně spolku Martina Suchánková.

Kdo očkování odmítne a pak onemocní, má také podle ministerstva hradit léčbu sám. Impulsem byl pro úředníky nedávný případ, kdy ve Fakultní nemocnici Brno skončil tříletý chlapec nakažený tetanem . „My nechceme, aby ta úhrada byla celá, byla by to zřejmě jen část nákladů. Pokud je pacient třeba na jednotce intenzivní péče, tak to může být otázka až tří set tisíc,“ přiblížil Prymula.

Například v soukromé školce ve Slavkově u Brna už neočkované děti nepřijmou. „Když jsme byli spolek, tak nás nikdo nekontroloval, teď jsme zaregistrovaná dětská skupina, máme povinnosti předložit veškerou dokumentaci. To znamená i to, že jsou děti ve školce očkované,“ vysvětlila provozovatelka Dětské skupiny Monty klub Eva Jetelová.

Další změna, kterou navrhlo ministerstvo, je, že nenaočkované děti už nebudou moci ani do soukromých školek. Některé dnes takové děti přijímají. „Cesta, jak motivovat rodiče k očkování přes účast ve školce, je běžná i v jiných zemích. Neměl by být rozdíl mezi soukromým a státním zařízením. I soukromé školky dostávají státní příspěvek,“ řekl náměstek ministra zdravotnictví Roman Prymula.

Chlapce už lékaři z nemocnice propustili. Teď je v lázních se svojí rodinou, kde stráví několik týdnů. Pak bude znovu následovat kontrola v tomto zařízení, aby lékaři vyhodnotili další postup léčby.

„Ještě tam byly spazmy některých svalů, ještě nemohl úplně dobře chodit,“ popsal stav chlapce při propuštění z nemocnice ředitel FN Brno Roman Kraus. Pokud by chlapec byl očkovaný, tetanem by neonemocněl. A léčbu by absolvovat nemusel. „Skutečně je to hazardování s životy dětí,“ uzavřel Kraus.