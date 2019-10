Nemocný, který se vyhnul vakcíně, by měl léčbu hradit, plánuje ministerstvo

O rostoucích počtech pochybovačných rodičů mluví sami pediatři, podle nichž se tak standardní úkon proměňuje v až hodinovou konzultaci.

„Na jedné straně se člověk nediví, když se rodič zajímá o to nejcennější, co má – o svoje dítě. Je ale třeba si uvědomit, jestli má výpovědní hodnotu to, co si přečtu na sociální síti,“ říká praktická dětská lékařka z Ústí nad Labem Jana Kulhánková.

Ministerstvo zdravotnictví proto chce nově proplácet půlhodinovou konzultaci u jednotlivého druhu očkování. „Dětští praktici jsou těmi klíčovými partnery, kteří musí edukovat. Věříme, že když vyvrátí mýty o očkování, tak se proočkovanost může zvýšit,“ uvedl šéf resortu Adam Vojtěch (za ANO).

Vojtěch: Rodič musí nést následky

Odmítnutá očkování musí dětští praktičtí lékaři hlásit a ministerstvo zároveň řeší, jak postupovat v případech, kdy dítě není očkované a onemocní – a dochází k závěru, že by měla přijít na řadu platba.

„Pokud se takto rodič rozhodne, musí nést následky. Myslíme, že je morálně správné a spravedlivé, aby se rodiče v takovém případě podíleli na úhradě nákladů spojených s léčbou,“ sdělil ministr Vojtěch.

Teď resort případy analyzuje a zvažuje, že by navrhl změnu zákona - v současné době tento finanční „postih“ možný není.