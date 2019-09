Rodičům chlapce s tetanem nehrozí postih, přestupek je promlčený. Ministerstvo zvažuje další opatření

Očkování proti tetanu je sice povinné, přesto je podle lékařů špatně vymahatelné. „Neočkované dítě by nemělo být přijato do kolektivu, ale i to je poměrně vágní, protože máme třeba povinnou školní docházku, tím pádem se tady dostává do konfliktu dvojí povinnost,“ upozorňuje lékař oddělení očkování a cestovní medicíny Zdravotního ústavu se sídlem v Ostravě Marek Horák.

Podle odborníků přibývá neočkovaných děti také kvůli dezinformacím na webu. „Bohužel souvisí to i s tím, co ze sociální psychologie známe jako Dunningův–Krugerův efekt, kdy se ukázalo, že čím méně toho o něčem vím, tím více jsem přesvědčen, že o tom můžu rozhodovat nebo že tomu rozumím,“ uvažuje primářka oddělení klinické psychologie Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně Zuzana Spurná.