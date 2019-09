Neočkované dítě se nakazilo nebezpečným tetanem, v Česku jde o raritní případ

Na jižní Moravě se objevil tetanus, na nebezpečné onemocnění přišli lékaři z brněnské fakultní nemocnice u malého chlapce, který nebyl proti tetanu očkovaný. Očkování proti této bakteriální nemoci patří mezi základní a povinné. Jde o třetí případ výskytu této nemoci v Česku za posledních 18 let. Podle náměstka ministra zdravotnictví Romana Prymuly by to ale mělo být varováním pro rodiče, kteří by snad o neočkování uvažovali.