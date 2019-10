Resuscitační týmy a sjednocení péče napříč republikou. Ministerstvo i nemocnice chtějí zabránit pochybením

Úředníci v Pardubicích zkoumali nejen dokumentaci, ale i medicínské postupy zdravotníků a okolnosti převozu rodičky. Případ malé Leontýny přitom není jediný, který pardubická nemocnice řeší. Už dříve investigativní pořad Infiltrace: Obchod se svědomím upozornil na to, že po operaci mandlí upadl do bdělého kómatu tehdy osmiletý chlapec Adam Vyčítal. Rodiny Adama i Leontýny zažalovaly nemocnici shodně o 22 milionů korun.

Nejsou to jediné případy, kdy se hovoří o pochybení zdravotníků. Řada z nich končí před soudem. Známý je případ z roku 2009, kdy se ve Fakultní nemocnici Královské Vinohrady narodil chlapec s poškozením mozku. Soud rodině přiznal odškodné 30 milionů korun, strany se nakonec dohodly mimosoudně na nižší částce 20 milionů korun. Přesto se doposud jedná o nejvyšší přiznané odškodnění v této souvislosti.

Metodický pokyn má zrychlit pomoc při náhlém selhání

Kvůli tomu, aby se zabránilo možným pochybením, upravují nemocnice v reakci na některé případy svá vnitřní pravidla. Příkladem je případ z roku 2000, kdy v Hradci Králové lékaři pacientovi omylem odebrali špatnou ledvinu. Chybné označení opačného orgánu se objevilo v dokumentaci při ambulantní kontrole a údaj si pak personál dále předával. Po této události začali lékaři před chirurgickým zákrokem u párových orgánů značit na těle pacienta fixem místo, kde mají operovat.

Ministerstvo zdravotnictví – nejen v reakci na nedávné případy – připravuje metodický pokyn pro nemocnice, díky kterému se má zrychlit pomoc při náhlém selhání nebo ohrožení životně důležitých funkcí pacientů. Nemocnice by musely zřídit resuscitační tým, který by byl dostupný na univerzálním telefonním čísle, a to na lince 2222. Opatření by mohl úřad schválit do měsíce.