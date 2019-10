Chceme prověřit, zda systém selhal, vyzývá hejtman Netolický rodinu k vydání dokumentace

Netolický chtěl rodinu o kompletní dokumentaci požádat právě s předpokladem, že

závěry z ministerstva budou rychlejší než závěry policejního vyšetřování. Rodina to ale po poradě s právníkem odmítla a dokumentaci poskytne policii.

„Pokud nebude vydán souhlas, je to smutné, nicméně já se domnívám, že by rodina měla zvážit, zdali nám nepovolí přístup ke kompletní dokumentaci. To nejde o Martina Netolického, Pardubický kraj a pardubickou krajskou nemocnici, ale skutečně jde o celý systém a my chceme prověřit, jestli náhodou někde neselhal,“ řekl hejtman v České televizi.