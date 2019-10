V případu porodu v Pardubicích, kde podali pozdě léky novorozenci, bude jasněji za dva týdny

Matka dítěte trpěla v těhotenství streptokokovou infekcí. Děvčátku lékaři udělali po porodu pozdě standardní testy prováděné novorozencům a dítě proto nedostalo včas antibiotika proti nákaze. Ponese si trvalé následky.

To konstatoval ve středu i náměstek ministra Prymula, bude ovšem podle něj třeba vyjádření soudního znalce. „Interval nebyl dodržen, nicméně je třeba říci, že doporučení odborné společnosti nemusí být závazná pro všechna oddělení. Budeme diskutovat, jestli to, co se stalo následně po prodlevě, vedlo ke stavu, který tady byl. Musí se jednoznačně vyjádřit soudní znalec, jestli může dojít k tomuto postižení, i když aplikujeme antibiotikum včas,“ řekl po návštěvě nemocnice v Pardubicích.

Ačkoliv rodina nedala souhlas se zveřejněním zdravotní dokumentace, kontrola z ministerstva může do záznamů nahlížet. „Rodiče nám nesmí zakázat přístup k nahlížení. Na druhou stranu ale nesmíme to, co jsme zjistili, zveřejnit,“ řekl Prymula.