Před 30 lety si disidenti hráli „každý na svém písečku“

Společnost za veselejší současnost byla jednou z opozičních iniciativ, které na konci osmdesátých let působily v tehdejším Československu. Proti režimu se postavila nadsázkou a vtipem. Pořádala například „běh třídou Politických vězňů za politické vězně“ s mottem „Dnes běžíme my za vás, zítra poběžíte vy za nás!“.

Společnost stála také za zásahem Veselé bezpečnosti, kdy její členové v přilbách z melounů a s obušky ze salámů a okurek rozháněli nic netušící lidi v centru Prahy.

„Olgo, mohl by jít Václav na písek?“

Akcí „Každý na svém písečku“ reagovala společnost na neshody v opozici. Na dětské pískoviště v Libni dorazili Jiří Gruntorád, Petr Placák, Hana Marvanová a také Václav Havel.

„Vzpomínám si, jak jsme k němu přijeli domů, on měl u sebe zrovna nějaké zahraniční novináře, tehdy u něj pořád někdo byl, a my jsme se ptali: ‚Olgo, prosím vás, mohl by jít Václav s námi na písek?‘ Olga se přísně podívala na hodinky a řekla: ‚Dobře, ale za hodinu ať je zpátky‘,“ popsala pro revue Dějiny a současnost pozvání budoucího prvního českého prezidenta herečka Bára Štěpánová, která recesisticko-občanskou iniciativu spoluzaložila.

Neshody vznikly zhruba dva měsíce před happeningem, kdy Havel kvůli obavám z násilného střetu varoval před účastí na demonstraci k výročí okupace Československa vojsky Varšavské smlouvy. „Považovali jsme to za takovou malou kudličku do zad,“ přiznává Petr Placák, tehdy člen hnutí České děti. Na demonstraci k dalšímu republikovému výročí 28. října ale podle jeho slov už opozice díky společnému hraní na písku vystupovala jednotně.

Jednotně skončily i pískové výtvory. Na závěr akce je organizátoři nechali zasypat. Symbolicky tak vyjádřili opoziční sounáležitost. Pod nánosem skončila i babylonská věž, kterou vytvořil Havel. „Je v tom určitá metafora, jak si ji vyložíte, je vaše věc. Já bych upozornil jenom na jeden detail, že to je zatím nejvyšší stavba na tomto pískovišti,“ komentoval tehdy v nadsázce svou stavbu.