České politické strany kritizují tureckou ofenzivu proti Kurdům

„Je to odporná zrada spojenců, kteří prokázali neuvěřitelnou statečnost v boji s Islámským státem. Teď USA ženou Kurdy do náruče Asada, Ruska a Íránu. Ani tehdy, když USA ustoupily Putinovi a vzdaly v ČR radar, jsem nebyl tolik rozhořčen a znechucen,“ uvedl předseda poslaneckého klubu TOP 09 Miroslav Kalousek. Kurdské milice YPG bojovaly proti teroristickému uskupení Islámský stát (IS), Ankara zahájila ofenzivu proti nim poté, co se z oblasti stáhli američtí vojáci.

Kritika Babišova projevu v OSN

Podobně reagoval i. „Kurdské milice YPG pomohly Sýrii porazit Islámský stát. Bojovali proti němu chlapi i ženské s nesmírným nasazením a odvahou a obrovskými ztrátami. A my je teď nechali napospas,“ uvedl.

Šéf zahraničního výboru Sněmovny Ondřej Benešík (KDU-ČSL) pak kritizoval premiéra Andreje Babiše (ANO) za to, že v září podpořil Erdoganův plán na vytvoření bezpečnostní zóny v severní Sýrii. „KDU-ČSL bude po premiérovi Babišovi požadovat vysvětlení, proč podpořil tureckou agresi proti Kurdům, kterou Ankara nazývá vytvoření bezpečné zóny. Je v našem zájmu více destabilizovat tento region a tím zvýšit už tak velký migrační tlak na Evropu? Nebo snad chceme obnovení IS?“ napsal na twitteru.

V Syrii bude masivní extrémně násilné přesidlování celého etnika. Iniciuje to členský stát NATO. A podporuje to náš premiér, který má nepochopitelnou náklonost k autoritářským režimům.



Tureckou ofenzivu a Babišův postoj kritizoval i. „V Sýrii bude masivní extrémně násilné přesidlování celého etnika. Iniciuje to členský stát NATO. A podporuje to náš premiér, který má nepochopitelnou náklonnost k autoritářským režimům. Je to opravdu otřesné. Podpořím snahy vedoucí k zastavení tohoto nesmyslného násilí,“ uvedl.

Český ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD) ve středu večer uvedl, že ofenziva proti kurdským milicím YPG jen zhorší situaci civilistů a uprchlíků v regionu. Podle něj je nutné situaci řešit diplomaticky a EU by měla přijmout společný postup.