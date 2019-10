Fronta na Žofín při rozloučení s Karlem Gottem povede až na druhý břeh. Sobotní mše bude jen pro zvané

Podle obchodního ředitele agentury NKL Žofín Petra Denka lidé vystojí pod pódiem frontu, k rakvi potom budou moci položit květinu. Neměli by se však u ní zastavovat. „Poprosil bych, aby byl pohyb plynulý, abychom sem mohli vpustit co nejvíc lidí,“ vyzval Denk.

Fronta ale nebude stát jen uvnitř paláce. Dopravní omezení na nábřeží je vyhlášeno proto, že lidé nejspíše budou čekat již zde. Je možné, že se budou řadit do fronty už na Janáčkově nábřeží smíchovském břehu, fronta by se potom vinula po mostě Legií a Masarykově nábřeží, lidé by do ní měli přicházet od tramvajové zastávky Újezd. Ze Slovanského ostrova se nebude odcházet po lávce, nýbrž přes galerii Mánes.