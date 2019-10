Poslední rozloučení s Karlem Gottem má mít podobu pohřbu se státními poctami

„Budu se snažit, abych odpoledne sdělil veřejnosti aspoň datum konání a místo, kde by mu občané mohli vzdát čest, a ještě místo, kde bude oficiální rozlučka,“ řekl ve čtvrtek Babiš. Ministr kultury Lubomír Zaorálek (ČSSD) byl zdrženlivější: „Jednání se neposunuje, protože čekáme na stanovisko rodiny a nebudeme to nějak moc komentovat. Myslím, že tyhle věci by se měly dít trochu diskrétně,“ uvedl.

Rozloučení s Karlem Gottem by nemělo mít podobu státního pohřbu, o kterém předseda vlády mluvil ve středu. K takovému aktu náleží další formality, například smutečně zasedá parlament a rakev se zesnulým je převezena na lafetě, za kterou jde generalita. V rozhovoru pro Mladou frontu Dnes to popsal někdejší ředitel hradního protokolu Jindřich Forejt. Státní pohřeb měl v historii samostatné České republiky pouze Václav Havel v roce 2011.