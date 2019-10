Češi loni uzavřeli nejvíc manželství za dekádu, zato rozvodů ubylo

Česká populace byla loni nejpočetnější od konce druhé světové války, v tuzemsku žilo 10 649 800 obyvatel. Oproti předešlému roku jde o přírůstek bezmála čtyřiceti tisíc lidí, necelých devětatřicet tisíc nových obyvatel přibylo díky zahraniční migraci. Nejvyšší přírůstek stěhováním zaznamenali statistici u Ukrajinců a Slováků.

Obyvatel přibývá hlavně ve skupně lidí starších 65 let. Seniorů přibylo zhruba 46 tisíc a v Česku jich nyní žijí více než dva miliony. Roste rovněž počet dětí do čtrnácti let, ovšem pomaleji. Za minulý rok jich přibylo dvaadvacet tisíc, celkem jich je 1,69 milionu.

Naproti tomu lidí v produktivním věku za poslední dekádu ubývá. Za rok 2018 tato skupina čítala necelých sedm milionů lidí, meziročně jejich počet klesl o 29 tisíc. „Průměrný věk obyvatel Česka plynule roste od počátku 80. let a loni činil 42,3 let. Na sto dětí do 15 let věku připadlo v minulém roce 123 seniorů ve věku 65 a více let,“ uvádí Roman Kurkin z oddělení demografické statistiky ČSÚ.