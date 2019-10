Stát chce zakázat sjezd kamionů na silnice II. a III. tříd. Zvažuje se i další omezení pro kamiony v neděli

Koalice zvažuje i zákaz jízdy kamionů v neděli

Další z opatření, o nichž vládní koalice jedná, je zákaz jízdy kamionů v neděli s tím, že dopravci by měli možnost dojezdu na místo vykládky, řekl Babiš. Teď je zakázána jízda od 13 do 22 hodin. O úpravách provozu kamionů bude tento týden jednat se sdružením dopravců ČESMAD.

Obce podle Lukla také žádají, aby dopravci dostali povinnost monitorovací palubní jednotky nevypínat po celou dobu jízdy po území Česka, což by ukázalo, zda se zpoplatněným úsekům nevyhýbají. Podle Kremlíka je to možné, obdobná forma sledování jízd se používá na Slovensku. Zda tuto možnost do novely zahrne, ale neuvedl.

Nový systém výběru mýtného má platit od 1. prosince, ministr dopravy proto vyzval dopravce, aby si vyzvedávali palubní jednotky, které mají pohyb nákladních aut monitorovat.

Obce pak podle něj mají v co nejkratší době úseky, na nichž kamiony nechtějí, vybavit potřebnými značkami. Rozšíření stávajících zpoplatněných silnic je naplánováno na 1. leden.