ŽIVĚ: Poslanci projednají zvýšení rodičovského příspěvku i právo na digitální služby

Poslanci se budou ve středu opět zabývat vládním daňovým balíčkem a zvýšením rodičovského příspěvku. Ve druhém čtení je také návrh zákona o právu na digitální služby, podle kterého by lidé mohli komunikovat se státními úřady do pěti let výhradně elektronicky bez nutnosti dokládat informace v papírové podobě.