Homeopatie není zdravotní služba, její účinky nebyly vědecky prokázané, rozhodl soud

Justice konkrétně řešila pokutu 50 tisíc korun, kterou uložil Krajský úřad Zlínského kraje ženě poskytující homeopatické poradenství. Pokutu potvrdilo ministerstvo zdravotnictví. Oba úřady vyšly z toho, že homeopatické služby naplňují definici zdravotní péče podle zákona o zdravotních službách, a může je tedy poskytovat pouze držitel oprávnění vydaného krajským úřadem. Krajský soud v Brně rozhodnutí zrušil, ministerstvo podalo kasační stížnost k NSS.

Kvůli rozporu s jedním ze starších rozhodnutí problém dospěl k rozšířenému senátu. Ten rozhodl, že homeopatie není zdravotní službou. Zákon je založen na tom, že služby musí být poskytovány podle pravidel vědy a uznávaných medicínských postupů, což u homeopatie není možné.

Pokud by rozšířený senát přisvědčil názoru ministerstva zdravotnictví, mohlo by to vést k zákazu poskytování homeopatie v ČR. Nemohla by být poskytována ani zdravotnickými pracovníky jako zdravotní služba, neboť by ji nešlo provádět v souladu s poznatky vědy, ani by nemohla být poskytována jinými lidmi, protože by nedisponovali oprávněním.