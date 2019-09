Ministerstvo prošlé léky pálí, správa hmotných rezerv je zvládla bezplatně vyměnit

„Tady byl opravdu jeden výrobce, od kterého kupoval celý svět. Opravdu to byl jednorázový nákup pro mimořádné účely,“ přidává Gottvaldová. O škodu nejde ani podle ministerstva, které argumentuje krizovým stavem, který tehdy trval. Resort nicméně nyní analyzuje, jestli by příště nemohl při podobném nákupu postupovat lépe.

„Nějaká možnost by mohla být nastavena, ano. My teď analyzujeme, ale určitě bych to nebral tak, že vznikla škoda miliarda korun. To si myslím, že je interpretace, která neodpovídá skutečnosti,“ míní nynější ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO). Podání trestního oznámení, aby se celá věc prošetřila, považuje za nemístné.