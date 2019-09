Pojišťovny vracejí rekordní doplatky za léky. Pacienti letos dostali už čtvrt miliardy

„Je to otázka ochrany sociálně slabších skupin a v tomto směru to plní své účely, zjevně i podle těch dat,“ konstatuje ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (nestr. za ANO).

Jen Všeobecná zdravotní pojišťovna vrátila lidem v první polovině letoška za zaplacené doplatky přes 162 milionů korun. To je o 22 procent vyšší částka než ve stejném období loňského roku. „Stárne nám populace a myslím si, že vstupují do systému nové léky, dražší léky,“ vysvětluje ředitel VZP Zdeněk Kabátek.

Nový limit: 500 Kč

Pojišťovny vrací peníze hlavně penzistům. Ti nad 70 let je dostávají zpátky, když za léky na předpis utratí od začátku roku přes 500 korun. Stejný limit bude mít od ledna také invalidní důchodkyně Marie Divišová. Zhruba dvěma stům tisícům handicapovaných totiž klesne limit na doplatky z 5000 na 500 korun.

Marie Divišová teď doplácí na čtyři léky přes tři a půl tisíce ročně. „Zdravotně postižení mají problémy, musí si financovat léky, kompenzační pomůcky, takže tady ta pomoc je velká,“ vysvětluje Divišová.

Nejdřív ale budou muset invalidní důchodci dodat pojišťovně potvrzení, že mají na nižší limit nárok. „Každý, kdo pobírá invalidní důchod, to bude muset prokázat na své zdravotní pojišťovně. Pokud to ten člověk neudělá, tak má smůlu a nebude mít limit na doplatky na léky ve výši 500 korun,“ říká předseda Národní rady osob se zdravotním postižením Václav Krása.

„Budou nám to muset doložit, protože nemáme přístup k databázím, abychom si to zjistili,“ odůvodňuje tento krok ředitel České průmyslové zdravotní pojišťovny Petr Vaněk.

V praxi to bude znamenat, že buď invalidní důchodce bude muset dojet s potvrzením na pobočku pojišťovny, nebo ho bude muset poslat poštou či elektronicky. „Myslím si, že je to zbytečné, je to trošku taková byrokracie,“ míní Divišová. „Problém je, že nejsou informace sdíleny, to je vůbec problém českého státu,“ vysvětluje Vojtěch.

Některé pojišťovny chystají na podzim informační kampaň, která handicapovaným novinky i nutný postup vysvětlí.