Petříček: Chceme korektní vztahy s Bělehradem i Prištinou a chceme je v EU

„Také očekávám, že nová Evropská komise a nový vysoký představitel bude aktivněji podporovat tento dialog, aby se situace vyřešila. Podporujeme integraci západního Balkánu do Evropské unie a věřím, že ve chvíli, kdy tyto země budou součástí Evropské unie, řada problémů odpadne,“ řekl ministr zahraničí.

Petříček upozornil, že ani česká vláda nepodporuje jednostranné kroky jedné země k druhé, jako například zavedení stoprocentního cla na srbské výrobky ze strany Kosova. „To pouze vytváří atmosféru, ve které dialog probíhat nemůže,“ poznamenal.

Nepodřezávat si pod sebou větev

Někdejší ministr zahraničí Jan Kavan sdílí přesvědčení, že obě země by se měly stát součástí EU, přestože bylo podle jeho názoru uznání samostatnosti Kosova v rozporu s mezinárodním právem.

„Ale neměli bychom Srbsku klást téměř vyděračské podmínky. Musíme podporovat dohodu mezi Bělehradem a Prištinou. A jsem pro, aby oba útvary vstoupily do EU simultánně za podmínek odpovídajících základním hodnotám EU,“ dodal Kavan. Srbové by podle něj neměli dostat jako podmínku vstupu do EU uznání Kosova.

Miroslav Kalousek (TOP 09) považuje za rozumné držet se výkladu mezinárodního práva, že uznání nějakého státu je bezpodmínečné a nevratné. „Abychom si nepodřezávali větev sami pod sebou. Třeba by pak někoho napadlo, že by chtěl oduznat Českou republiku,“ poznamenal v narážce na výroky prezidenta Miloše Zemana.