Nešvar českých dálnic: kamiony zablokují dva pruhy a záměrně brzdí osobní vozy

Jedním z kritických míst, kde se často tvoří kolony kamionů, je dálnice D8 před Prahou ve směru od Teplic. Kamiony musejí sjíždět o kus dál, jenže k jejich exitu vede dlouhá kolona – a někteří z nich v ní odmítají stát. Raději zaberou i další pruh.

Ukazuje to nahrávka, kterou na server YouTube nahrál jeden z řidičů. „Hoši, místo toho hádání, co se tu hádáte, tak to tam zašpérujte. A nepusťte je tam,“ nabádá jeden z řidičů kamionů ve vysílačce. „No já už je m****, já se tady vecpu. Když přijedou policajti, tak je kopnu do hlavy,“ reaguje druhý.

Většina osobních aut ale míří dál do města a tihle řidiči si je berou jako rukojmí. Místo se totiž ucpává. Jeden z řidičů kamionů se ale ve vysílačce na své kolegy obořil: „Ty chachare z toho Slovenska, ty osobáky jezděj na Blanku, tam je zákaz náklaďáků, jestli to nevíš.“

K blokování obou pruhu často dochází ve zúžení na D1

Podobné scény se na českých dálnicích v posledním roce množí. Někde blokují dva kamiony vedle sebe, jinde stačí jen jeden. Velice často k tomu dochází ve zúžení v opravovaných úsecích na dálnici D1.

„Kamiony nám tady blokujou levej pruh ve zúžení. Takže najely doprostřed schválně, protože osobáky by mohly jet v levým pruhu a oni nemůžou,“ hlásil tento týden jeden z řidičů pro pořad Zelená vlna na Radiožurnálu.