Nepanikař. Nebuď sám. Napiš někomu blízkému. Cestu z deprese může ukázat nová aplikace pro mobily

„V průběhu této doby máme kladné odezvy od řady odborníků, kteří aplikaci svým klientům doporučují,“ řekla jeho zakladatelka Veronika Kamenská. Potvrdila taky rozšíření do dalších zemí a doporučení některých psychiatrů.

„Zatím jsem nedostal žádnou informaci, že by aplikace někomu z nich zachránila život, ale dostal jsem informace, že jim byla užitečná a pomohla jim zvládnout stavy úzkosti. Nemůže samozřejmě nahradit systematickou léčbu a není určena ke zvládání závažných stavů deprese a úzkosti. Jako doplněk léčby ji považuji za velmi přínosnou,“ upřesňuje Možný.

Rozšířit povědomí o projektu navíc pomáhá i informační kampaň. „Rozeslali jsme letáčky do psychiatrických nemocnic a krizových center v celé České republice,“ popisuje propagaci autorka aplikace Veronika Kamenská. K jejímu vytvoření ji inspirovala osobní zkušenost s posttraumatickou stresovou poruchou. Studentka biomedicíny nenašla v češtině žádný program pro mobilní telefony, který by pomáhal s řešením několika různých psychických problémů, rozhodla se proto pro vytvoření vlastní aplikace. S programováním jí pomohli studenti Fakulty informačních technologií VÚT v Brně Aleš Řezáč a Tomáš Chlubna.

Na vývoji aplikace v Česku spolupracovali psychiatři, psychologové a terapeuti, kteří poskytovali odborné rady o tom, jaké informace by se měly na obrazovce telefonu objevovat.

Aktuálně se uživatelé dozvědí, jak se zklidnit ve vypjaté situaci, plánovat svou aktivitu nebo jak praktikovat dechová cvičení podle grafických animací. Pomoc je rozdělena do čtyř oblastí – zvládání depresí, úzkostných panik, sebepoškozování a myšlenek na sebevraždu.

V depresivních situacích lidem pomáhají například následující rady: „Napište blízké osobě, osobě, které věříte, jak vám je. Nebuďte sami. Běžte ji navštívit.“ Záchranný plán pro krizové situace, například při myšlenkách na sebevraždu, si uživatel sestaví z odpovědí na následující otázky: „Pokud mi bude zle, komu napíšu? Co napíšu? Komu by to ublížilo?“