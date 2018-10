Osamělost, slzy, bolest: Analýza výrazů používaných na Facebooku může odhalit depresi dříve než lékaři

Depresí trpí na světě miliony lidí. Velké části z nich se přitom nedostává takové péče, jakou by potřebovali. Skupina vědců z Pensylvánské univerzity a Univerzity ve Stony Brooku poukázala na to, že analýza obsahu statusů, které lidé sdílí na sociálních sítích, by v budoucnu mohla usnadnit včasnou diagnostiku této rozšířené psychické nemoci.