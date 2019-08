Kamion se otáčel přes dvě plné čáry do protisměru. Po řidiči pátrá policie

Celou situaci na vlastní kůži zažil a natočil Martin Kostelenec, který je zároveň koordinátorem Dopravních konferencí s Besipem & FZŠ. Vracel se tehdy ze služební cesty, záběry natočil na kameru, kterou má v autě.

„Brzdil jsem na poslední chvíli, kdo by to čekal, že se tam někdo takhle otáčí,“ vzpomíná.

Video zhlédl i ředitel Besip Tomáš Neřold. „Teď se vám objeví vozidlo… to je odhadem sto až dvě stě metrů. Velmi krátká vzdálenost na reakci. Ten řidič (kamionu) se rozhodl, že pojede v opačném směru, jede přes dvě plné čáry. Takovýto typ manévru lze už hodnotit jako život ohrožující,“ řekl.

Na stejné silnici, jen o pár desítek metrů dál, zahynuli při srážce s kamionem minulý týden čtyři lidé. I proto se tento úsek dálnice D48 řadí mezi nejnebezpečnější v republice. To si uvědomuje i Kostelenec. Tento úsek silnice dobře zná, jezdí proto opatrně. „Kdybych jel rychleji, něco dělal s telefonem, něco dělal s navigací, bavil se se spolujezdcem, dopadlo by to jinak.“

Případem se začala zabývat i policie Moravskoslezského kraje která posoudí, zda šlo o přestupek, nebo trestný čin.

Takovéto manévry jsou experty vyhodnoceny jako extrémně nebezpečné, na českých silnicích naštěstí zatím spíš ojedinělé. „Manévr, že se otáčím do protisměru, není tak častý, aby byl v kolonce příčin nehod na prvních příčkách. Nicméně vjetí do protisměru je už jednou ze tří nejčastějších příčin,“ řekl Neřold.

Podobný případ se stal také v polovině března u Jablonce nad Nisou, kde řidič úmyslně odbočil do protisměru a ohrozil ostatní řidiče (viz spodní video). Jde o devětapadesátiletého muže z Polska. Informovala o tom v květnu mluvčí jablonecké policie Dagmar Sochorová. Vzhledem k této skutečnosti požádali kriminalisté Okresní státní zastupitelství v Jablonci nad Nisou, aby celý spisový materiál v rámci mezinárodní právní pomoci postoupilo k dalším úkonům policistům do Polska. Řidič je dodnes bez trestu.