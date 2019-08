Leden přinese reformu financování škol, ředitelé s ní musí počítat již nyní

přehrát video UDÁLOSTI: Nový školní rok a chybějící učitelé, změna financování a možná i zrušení povinné maturity z matematiky

Rozdělování peněz školám podle počtu odučených hodin by mělo umožnit členit třídy na výuku některých předmětů do menších skupin. Rozvrhy výuky na to musí ředitelé připravit již nyní před začátkem školního roku, i když samotná reforma financování začne platit až od ledna. Ministerstvo školství proto vyhlásilo rozvojový program, ve kterém mají školy podle šéfa resortu Roberta Plagy (ANO) k dispozici zhruba půl miliardy korun na dofinancování hodin navíc. Ředitelé ale narážejí na jiný problém – peníze mají, ale nemají koho jimi zaplatit. Učitelů je málo a změny, které reforma financování předpokládá, může problém ještě zvýraznit. „Ve vládním nařízení je v důvodové zprávě, že si to vyžádá zvýšený počet pedagogů přibližně o deset procent,“ poukázal ředitel Fakultní ZŠ Mezi školami Petr Vodsoň, který přes prázdniny sotva zaplnil nedostatek kantorů ve svém pedagogickém sboru.

I samo ministerstvo přitom připouští, že může být ještě hůře. Podle jeho průzkumu teď chybí tisíc učitelů, za několik let to mohou být i desetitisíce. Tomu by mělo zabránit zvýšení platů ve školství. Učitelé dostanou od Nového roku deset procent navíc, nepedagogičtí pracovníci se mohou těšit na sedmiprocentní růst. Ministr školství dal před začátkem školního roku najevo, že počítá i s dalším obdobným růstem o rok později. „Jsme blízko splnění vládního slibu. Prostředky, jak byly slíbeny – tedy 150 procent úrovně roku 2017 – do sektoru školství skutečně doputují,“ uvedl Plaga.