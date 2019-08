Blesk může člověka zasáhnout několika způsoby, nebezpečné jsou během bouřek například ferraty

Další možností je, že blesk udeří do volného prostoru. Následně se po zemi šíří do všech stran a hrozí, že zasáhne i lidi kolem – riziková je přitom zejména oblast v rozmezí dvaceti metrů.

Jak vážně blesk člověka zraní, pak záleží mimo jiné na tom, jak velkou plochu v té chvíli zabírá. V případě, že se blíží bouřka, je proto podle ústředního náčelníka Horské služby ČR Pavla Antla ideální zůstat v podřepu s nohama co nejvíc u sebe.

Při hledání vhodného úkrytu v horách by se pak turisté měli raději vyhnout prohlubním, doporučuje dále Antl. Může se totiž stát, že při přívalovém dešti by do prohlubně natekla voda, která je vodivá. Nebezpečné je také zdržovat se za bouřky v horském terénu příliš blízko ostatních lidí. „Určitě se nesmíme pohybovat ve skupině. To znamená rozdělit tu skupinu na jednotlivce, kteří budou od sebe vzdáleni tři až pět metrů,“ dodal Antl.