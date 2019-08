Kopec bude i za tisíc let. Ale když vás tam zabije blesk, nepůjdete už nikam, varuje po neštěstí šéf horské služby

„Když hrozí bouřky, je potřeba se otočit. Ten kopec tam bude i za tisíc let, ten neuteče. Můžete tam jít druhý den. Ale když vás to na kopci zabije, tak už nepůjdete nikam,“ podotkl Roman Švanda.

V Roháčích, když jde bouřka od západu, je to důležité dvojnásob. Právě tam bývá počasí nejdivočejší. „Jsou to první kopce, na které bouřka od západu narazí, takže je pochopitelné, že tato lokalita – nejen Baníkov, ale i Skriniarky, Pachoľa, Salatín – je nárazníková zóna. Tam to začne bít, tam se to vyblázní, a potom to pokračuje dál,“ varoval šéf horské služby.