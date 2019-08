Limit doplatků na léky pro invalidní důchodce třetího stupně se sníží na 500 korun

„Od 1. 1. 2020 snižujeme limit doplatků na léky u invalidních důchodců ve 3. stupni a osob uznaných invalidními ve 2. nebo 3. stupni z 5000 korun na 500 korun,“ uvedl ministr. Bude se to podle něj týkat asi 200 tisíc lidí.

Od roku 2018 se maximální možná roční částka, kterou mohou lidé doplácet na léky, snížila dětem a seniorům. Předtím byla hranice pro děti do 18 let a seniory 2500 korun. Teď jim zdravotní pojišťovny vrátí přeplatek nad 1000 korun a důchodcům starším 70 let nad 500 korun. Ostatní mají hranici 5000 korun. Mezi roky 2017 a 2018, kdy došlo ke snížení ochranných limitů, se částka, kterou pojišťovny vyplatily, zvýšila šestkrát.