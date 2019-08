56 149 stran spisů na jednoho soudce. Nedá se to zvládnout, zní z pražského soudu

Trestní úsek pražského městského soudu patří k nejzahlcenějším v Česku. Případů, kterými se soudci zabývají, není sice tolik, jenže spis k těm složitějším hravě zaplní několik stolů. Soudci ročně dostávají až pět takových spisů a k tomu řeší kolem osmi běžných případů.

Na Městském soudu v Praze se tak pracuje takřka nepřetržitě, bez ohledu na volné dny. „Standardně se s kolegy setkávám o sobotách. Část z nás má druhou kancelář doma,“ podotkla soudkyně Monika Křikavová.

Jak kauzy nabývají, je zřejmé ze srovnání čísel. Od roku 2010 se zvýšil počet kauz, které každý soudce na trestním úseku pražského městského soudu rozhoduje, z deseti na třináct za rok, tedy asi o třetinu. Počet stran, které musí nastudovat, je však více než trojnásobný – stoupl z 20 479 na 56 149. Podle místopředsedy soudu Jana Kadlece je takové množství materiálu „v podstatě už nezvládnutelné“.

Ministerstvo: Rádi bychom pomohli, ale…

Vedení Městského soudu v Praze proto požádalo ministerstvo spravedlnosti o posily. Chtěli by více soudců i asistentů. Ministerstvo ale žádné personální posílení nechystá. „Co se týká navýšení pracovníků, my bychom velmi rádi, ale budeme se muset také připojit k úsporám,“ vzkázal s odkazem na probíhající přípravu státního rozpočtu na příští rok mluvčí úřadu Vladimír Řepka. Resort má ušetřit desetinu nákladů. Míní, že předsedové soudu mohou přeskupit agendy tak, aby jednotliví soudci nebyli tolik přetíženi.

Ministryně spravedlnosti Marie Benešová (za ANO) dala najevo, že považuje za úspěch už jen to, že se na soudech nebude škrtat. „Chci, aby se to co nejmíň dotklo justice, takže jsme tam dali minus tři procenta a spíše hledám úspory na ministerstvu,“ poznamenala.

Podle soudců je ale i jiné možné řešení. Podmínky práce na městském soudu komplikují hlavně složité daňové kauzy. V nich figurují firmy, které mají formálně sídlo v Praze, přestože některé fakticky podnikají jinde. I tak končí jejich kauzy u městského soudu. „Pravidla, která rozhodují o rozdělení případů, jsou bohužel taková,“ poznamenala Monika Křikavová. Řešením by tedy mohly být změny v trestním řádu.

Ani zjednodušení trestního řízení však zatím není na pořadu dne. S úvahami sice začal již exministr Robert Pelikán, žádný návrh se ale nedostal ani na jednání vlády. Podle oslovených soudců přitom je současný trestní řád zastaralý i v dalších ohledech a nahrává obstrukcím.