Případ napadení tenistky Kvitové míří k vrchnímu soudu

Napadením tenistky Petry Kvitové se bude zabývat Vrchní soud v Olomouci. Proti verdiktu Krajského soudu v Brně se odvolal státní zástupce i nepravomocně odsouzený Radim Žondra. ČT to potvrdila mluvčí brněnského krajského soudu Eva Angyalossy. Krajský soud Žondru koncem března poslal za těžké ublížení na zdraví a porušení domovní svobody na osm let do vězení.