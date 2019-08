Ministerstvu mohla vadit má kritika situace v Národní knihovně, míní odvolaný Richter

„Dnes máme asi devět set tisíc svazků v bednách a na hromadách, nepůjčuje se to uživatelům, jsou velké problémy s rekonstrukcí Klementina,“ doplnil v České televizi.

„(Důvod odvolání) mi nebyl sdělen, ale domníváme se, že Ústřední knihovnická rada v posledních minimálně dvou letech dost intenzivně kritizovala situaci v Národní knihovně,“ uvedl Richter v Událostech, komentářích. „A mám pocit, že to asi ministerstvu kultury trošku vadilo.“

Ministr: Šlo o koncepční změnu

Ministerstvo odvolání Richtera do souvislosti se sídlem NK nedává. „Vydání nového příkazu ministra k Ústřední knihovnické radě je koncepční změnou poradního orgánu ministra kultury,“ sdělila mluvčí resortu Martha Häckl.

„Rada není nezávislým samosprávným orgánem knihoven, ale je ze zákona poradním sborem ministra kultury. Jsme přesvědčeni, že koncepční změna, kdy v čele rady má stát generální ředitel Národní knihovny, která je ze zákona odpovědná za formulování metodik a koncepcí pro veřejné knihovny, je správná,“ dodala mluvčí s tím, že změna neznamená odvolání uznávaného odborníka.

Staněk už dříve uvedl, že jde o „principielní změnu, kdy napříště bude Ústřední knihovnické radě předsedat generální ředitel Národní knihovny“, a doplnil: „V důsledku toho jsem tedy nerozhodl o odvolání dr. Richtera z této rady, ale pouze o tom, že předsedat radě bude generální ředitel Národní knihovny.“

Richter, který členem knihovnické rady zůstává, míní, že rada je poradní orgán, který by měl být složen z odborníků. „Od roku 2004 v Národní knihovně bylo sedm ředitelů, žádný knihovník z nich, byli to takzvaní manažeři, a teď tam máme také manažera. Myslíme si, že na postu Ústřední knihovnické rady by měl být skutečně odborník,“ uzavřel Richter.