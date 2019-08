Příslib dalších miliard. Schillerová dá ministerstvům na příští rok víc, než plánovala

Odbory to ale kritizují. „Pokud by se mělo řešit nějaké systémové vyrovnávání plateb, tak podle mého názoru by to mělo být aspoň deset miliard,“ řekla k platbám za pojištěnce šéfka Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče Dagmar Žitníková.

Souhlasí s ní i Soňa Marková, která působí jako expertka na zdravotnictví v KSČM tolerující vládu: „Minimálně by to mělo být tak, jak to požadují odbory, to znamená minimálně o těch deset miliard.“ Komunisté o tom s vládou chtějí jednat na podzim.

S návrhem není spokojená ani členka rozpočtového výboru sněmovny z opoziční STAN Věra Kovářová „Vzhledem k dostupnosti lékařské péče by ta částka mohla být vyšší,“ říká. Ministr Vojtěch však oponuje: „Takto je to v zákoně, musel by se změnit zákon a na to už asi úplně není prostor.“