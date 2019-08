Pražská koalice má stále ještě šanci na úspěch, záleží to ale na Pirátech, domnívá se Wolf

Wolf: Budoucnost koalice závisí hlavně na Pirátech

Pražskou koalici provázejí spory. O její další budoucnosti budou v neděli jednat Spojené síly pro Prahu, v nichž jsou hlavně zástupci TOP 09 a STAN, ale třeba i lidovci. S Piráty a Prahou sobě mají rozdílné názory třeba na ceny taxislužby nebo zdanění prázdných bytů. V poslední době se přou i o šéfa Pražské plynárenské Pavla Janečka, kterého chtěli Piráti odvolat. Jejich partneři byli proti. Podle Spojených sil byl postup Pirátů v rozporu s koaličními dohodami.

Jestli se blíží konec pražské koalice, nezáleží podle Jana Wolfa až tak na Spojených silách, ale na Pirátech v čele s primátorem Zdeňkem Hřibem. „Pan primátor říká, že my jako Spojené síly destabilizujeme pražskou koalici, ale to není pravda. Jestli někdo destabilizuje koalici, tak je to pan primátor,“ řekl Wolf před nedělní schůzkou.

Spory se pode Wolfa netýkají pouze Pražské plynárenské, ale i dalších věcí. „Asi víte, že třeba privatizace bytů na Černém Mostě nebo v Řepích je problémem. My si myslíme, že by se mělo doprivatizovat. Vůbec některé kroky, které Piráti do této koalice přinesli, se nám – středopravým uskupením – nelíbí,“ dodal.

„Já věřím, že tato koalice aktuálně stále má šanci na úspěch a na další vládnutí v Praze, ale opravdu to nezáleží na nás,“ poznamenal Wolf s tím, že by Piráti měli vyvinout vůči Praze větší aktivitu a řešit důležité - především dopravní - věci pro Pražany. V případě, že se s Piráty nedohodnou, nevyloučil Wolf ani případné budoucí jednání s opozicí.

Portlík: Nemůžeme si dovolit další čtyři roky stagnace

„Praha stále nefunguje. Nemůžeme si dovolit další čtyři roky stagnace,“ domnívá se šéf pražské opoziční ODS Tomáš Portlík. „Je rok po volbách a pan primátor v duchu ‚pusťte nás na ně' – tak jak bylo předvolební heslo Pirátů – dál pokračuje a útočí na kolegy, útočí na opozici,“ řekl Portlík.

„Když si srovnám ty manažerské výkony, o kterých rád mluví, tak má v rámci historie Prahy nejvíce placených funkcionářů, má nejvíce poradců jako primátor,“ dodal Portlík s tím, že Hřib také „sedí na největším rozpočtu hlavního města Prahy.“

„Pokud pan Wolf nechce být součástí této ostudy za tři roky – protože velmi dobře ví, že Praha není v dobré kondici – tak budou muset usilovat o nějakou změnu,“ poznamenal Portlík s tím, že občanští demokraté jsou připraveni jednat o případné nové koalici.