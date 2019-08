Petříček: Desítky výjimek na víza z Íránu jsou v pořádku, stovky ne. Věřím, že nešlo o kupčení

Podle Deníku N udělil Čumba ve zrychleném režimu víza zhruba čtyřem stovkám íránských podnikatelů. „Mohu potvrdit, že ministerstvo zahraničních věcí provedlo kontrolu na našem zastupitelském úřadě v Teheránu. Ty závěry jsou, že skutečně docházelo k nadměrnému využívání výjimky, která je umožněna pro zvláštní případy, ne k tomu, aby se vydávala víza v takovémto množství,“ potvrdil ČT ministr zahraničí Petříček.

Uvedl také, že na postu velvyslance v Teheránu nyní dochází k výměně. „Další kroky jsou samozřejmě na státním tajemníkovi a ministerstvu, včetně možnosti kárného řízení,“ naznačil ministr.

Stovky výjimek jsou nepřijatelné, říká Petříček

Bývalý velvyslanec Čumba podle Deníku N tvrdí, že skončil na svém postu po třech letech standardního vyslání. Ministr Petříček odmítl označit dění na velvyslanectví za kupčení s vízy. „Považuji to za osobní selhání jednoho člověka. Věřím, že osobní integrita pana velvyslance byla dostatečná a že to byla jenom snaha vyjít vstříc,“ prohlásil ministr.

Situaci kolem udělování víz na velvyslanectví v Teheránu prověřovala generální inspekce ministerstva zahraničí. Podle Petříčka začala kontrola v únoru a skončila v polovině letošního roku. „Počet víz, která v Íránu vydáváme, je ve větších stovkách. Výjimka byla nadužívána výrazně, jedná se o desítky až o několik stovek více, než by bylo podle mého názoru vhodné,“ zdůraznil Petříček.

„Dovedu si představit, že by velvyslanec mohl v několika desítkách případů udělit výjimku, zejména pokud se jedná o důvod s ohledem na české ekonomické zájmy. Ale to, že se pohybujeme ve stovkách, je myslím něco, co je nepřijatelné,“ dodal.