Babiš jednal s Hamáčkem, navrhuje, aby úřad dočasně vedla náměstkyně Kalistová

Odpoledne v Lidovém domě

Předsednictvo ČSSD podpořilo Šmardovu nominaci už v půli měsíce a podle Hamáčka strana odmítá jiného kandidáta, nebude souhlasit ani s tím, že by byl řízením ministerstva dočasně pověřen jiný sociálnědemokratický ministr.

Představitelé ČSSD opakovaně uvedli, že pokud by si sami nemohli rozhodovat o svých zástupcích ve vládě, ztratila by jejich účast v kabinetu smysl. O Babišově jednání se Zemanem budou špičky sociální demokracie rokovat ve dvě hodiny odpoledne.

Prezident totiž napnul termíny; strana chtěla mít poměry na ministerstvu kultury vyjasněné do konce července, což komplikuje Zemanův záměr dotáhnout ministerskou rošádu o čtrnáct dní později. Premiér navíc razí scénář, aby resort zůstal během „hluchých“ dvou týdnů bez vedení; argumentuje tím, že vláda v létě stejně nezasedá.

Šmarda upozorňuje na rozpočet

Podle zvyklostí by ovšem měl být řízením resortu pověřen premiér nebo předseda strany – a námitky vznáší i ministerský uchazeč Šmarda. „Schvaluje se rozpočet na příští rok, je to poměrně vážná věc a ministerstvo kultury je vnímáno jako popelka, která musí o rozpočet bojovat nejvíce,“ upozorňuje a k prezidentovu otálení říká: „Začíná se to vléct příliš dlouho na to, abychom mohli s jistotou říct, že to nebude mít negativní vliv.“

Situace kolem Staňka je dosud nejdéle trvajícím případem, kdy prezident odmítal vyhovět premiérovi s navrženou změnou ve vládě. Otálení s odvoláním ministra je jedním z bodů ústavní žaloby na prezidenta, kterou ve středu schválil Senát a podle které Zeman svými skutky porušuje ústavu.