V týdnu bude jasno, teploty vystoupají nad tropickou třicítku

Na zbytek týdne meteorologové předpovídají velice slunečné dny, vyjasní se na celém území a teploty budou nadále stoupat. Ve středu na šestadvacet až třicet stupňů, místy až k třiatřiceti. Ve čtvrtek už třicítku přesáhnou téměř všude a maxima se budou držet na třiatřiceti stupních. V pátek se ještě o stupeň oteplí, maxima se čekají mezi 30 a 34 stupni Celsia.

O víkendu tropická vedra i bouřky

O víkendu od západu do Česka dorazí zvlněná studená fronta, ta ale bude slábnout a její vliv tak bude jen velice mírný. Teploty by se dále měly pohybovat nad třiceti stupni a atakovat by mohly i pětatřicet stupňů. Sobota bude teplejší než neděle, kdy meteorologové čekají více oblačnosti a na západě republiky se mohou vyskytnout přeháňky i bouřky, ojediněle by mohlo spadnout až 25 milimetrů srážek.