Dienstbier: ČSSD na sobě nechává dříví štípat, opoziční role by jí přitom prospěla

Podle něj je dobře, že předseda Hamáček může kdykoliv rozhodnout o ukončení koaliční spolupráce. „To, že strana akceptovala další odklad, může být vnímáno jako zodpovědný přístup ČSSD, která tím předchází zbytečné vládní krizi. Je doopravdy absurdní, aby kvůli takové banalitě, jako je odvolání ministra, padala vláda. Možná to bude obtížné vysvětlit veřejnosti. Možná to bude vnímáno jako banalita, ale tak to není. Premiér má bránit svůj koaliční projekt s využitím všech nástrojů ,“ dodal senátor.

Zdůraznil, že on sám byl proti vstupu ČSSD do menšinové vlády vedené Andrejem Babišem (ANO). Podle něj by odchod do opozice mohl nyní sociální demokracii pomoci. „Je empirická zkušenost, že strany vždy sílí v opozici. Už proto, že nemusí dělat programové i morální kompromisy, které se týkají problémů premiéra. Strana může jasně a zásadově formulovat svoje postoje. A možná by se některé naše priority prosadily i bez naší účasti ve vládě, třeba pro zvýšení rodičovské byly strany napříč sněmovnou,“ vyjmenoval Dienstbier výhody odchodu z kabinetu.

Než k tomu ale dojde, požádá podle něj Hamáček o další schůzku prezidenta, kde bude šéf ČSSD trvat na jmenování Michala Šmardy ministrem kultury. „Pokud prezident řekne, že ne, tak nevidím důvod situaci komplikovat,“ řekl s tím, že hned poté má následovat odchod ČSSD z vlády. Nepředpokládá ale, že následně dojde k vypsání předčasných voleb. Za pravděpodobnější považuje Dienstbier to, že sociálnědemokratické ministry, jejichž práci podle něj v posledních dnech vyzdvihuje koaliční ANO, nahradí zástupci SPD.