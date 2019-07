Za silvestrovskou smrtelnou nehodu v centru Prahy dostal Rus devět let vězení. Z Česka už ale uprchl

Soud uložil ruskému řidiči Olegu Gubinovi devět let vězení za smrtelnou nehodu během silvestrovské noci v centru Prahy. Zároveň mu na 10 let zakázal řízení a vyhostil ho také z Česka. Rus ovšem před stíháním uprchl do vlasti, a soud se tak konal v jeho nepřítomnosti. Rusko navíc nepřipouští vydávání svých občanů k trestnímu stíhání, Gubin se tak za mříže nejspíš vůbec nedostane.