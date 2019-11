Žalobkyně, která pustila z vazby Rusa obviněného ze smrti turistky v Praze, dostane výtku

Na konci února se ale probačnímu úředníkovi přestal hlásit a počátkem dubna nepřišel ani k novému vazebnímu zasedání. Jeho advokát Leonid Kušnarenko tehdy uvedl, že je v Rusku, zřejmě v Moskvě, kam prý odjel z osobních důvodů. Advokát dodal, že neví, zda se obžalovaný vrátí do Česka. Případem se nyní zabývá Městský soud v Praze.

„Lze předpokládat, že obviněný své jednání už předvídal, že ho plánoval. Poté, co zjistil, že mu hrozí relativně vysoký trest odnětí svobody a zjistil, že jsou proti němu velmi silné důkazy, se rozhodl, že se bude trestnímu řízení vyhýbat tím, že uprchne,“ řekl v dubnu státní zástupce Kamil Švec.

Počátkem dubna proto Obvodní soud pro Prahu 2 rozhodl, že na muže vydá zatykač. Soud by se měl konat bez ohledu na to, zda se řidič najde, nebo ne. Pokud ho policie nevypátrá, bude Rus souzen jako uprchlý. Rusko své občany ke stíhání do jiné země nevydává.