Česko dál svírá horko a sucho. Odpoledne přijdou silné bouřky a s nimi i ochlazení

Pondělí bude na většině území až do odpoledne jasno a polojasno. „Teploty už nebudou tak vysoké jako v neděli, ale o moc méně to nebude, maxima se čekají mezi 32 a 37 stupni. Navíc bude dusno, takže to pocitově nebude moc příjemné,“ shrnul meteorolog ČT Michal Žák.

Chladněji bude v pondělí pouze na západě a severu Čech, kde se očekávají „jen“ třicítky. Před vysokými teplotami varuje i Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ).