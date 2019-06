Za odvolání Fajta by měl Staněk dostat vyznamenání, soudí Knížák

V Nostickém paláci, sídle ministerstva kultury, sedí nekompetentní člověk, který nepracuje pro českou kulturu, neřeší její problémy a jen prodlužuje to, co by být nemělo. Nedokázal zajistit žádné peníze navíc, neřeší vážné problémy, nebyl schopen prosadit novou legislativu. Ukazuje to na celkovou neschopnost ministra Staňka vést kulturu.