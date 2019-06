Ležáky si připomněly 77. výročí vypálení nacisty

„Tento bestiální zločin na našich občanech si chceme a budeme připomínat stejně dnes, jako i kdykoliv v budoucnu. Je to i díky zde vybudovanému památníku, který připomíná něco, co nesmíme v budoucnu dopustit, aby se znova opakovalo. Byl to útok na naši vlast a na naše občany. Děláme vše pro to, abychom sami, či ve spolupráci s našimi spojenci ochránili naše obyvatele, naše rodiny, naše děti. Život a svoboda je to, co je pro nás to nejcennější, čeho si nejvíce vážíme,“ uvedl v projevu premiér Andrej Babiš (ANO).

Nacisté vypálili Ležáky 24. června 1942 jako odvetu za atentát na říšského protektora Reinharda Heydricha, dva týdny po vyhlazení středočeských Lidic. Gestapo odhalilo, že parašutisté vyslaní z Británie udržovali z obce vysílačkou Libuše spojení mezi domácím a zahraničním odbojem.

„Tato krutá pomsta měla za následek smrt 51 obyvatel z Ležáků. Hned v tento osudný den bylo na pardubickém popravišti zastřeleno 33 obyvatel. Další popravy pokračovaly 25. června a 2. července. O život přišlo dalších pět ležáckých obyvatel a více než čtyřicet členů pardubické odbojové organizace,“ uvedli v tiskové zprávě zástupci Památníku Ležáky.