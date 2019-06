Policie prověřuje nenávistné komentáře vůči redaktorce ČRo na Okamurově Facebooku

Okamura mimo jiné napsal, že za útokem stojí migrant z Afriky vyhoštěný z Německa. Právě na zdroj této informace se ho redaktorka mimo jiné ptala. „Český rozhlas dlouhodobě pomlouvá a špiní SPD a cenzuruje naše názory, aby nebyly slyšet. Je to v podstatě další sluníčkářská politická strana, která za veřejné peníze manipuluje veřejné mínění ve prospěch jednoho názorového proudu,“ napsal po rozhovoru s redaktorkou s tím, že SPD zatím nemá sílu na to, aby ovlivnila Radu ČRo. Vyzval také uživatele sítí, aby se ke sporu vyjádřili. Ti pak ve svých příspěvcích nabádali k násilí proti redaktorce.

Okamura redaktorku kritizoval za způsob, jakým s ním chtěla hovořit o kriminálním činu a jeho okolnostech. Reagoval na případ z Litoměřicka, kde byla v úterý znásilněna dívka mladší 18 let. Policie z činu obvinila mladého muže původem z Afriky, řekla ve středu státní zástupkyně Věra Šípalová. Soud rozhoduje, zda cizince pošle do vazby.

„To, co se rozpoutalo na Facebooku Tomia Okamury vůči novinářce ČRo, je odporné. Chtěl bych ujistit veřejnost, že Policie ČR se celou záležitostí zabývá,“ uvedl Hamáček na Twitteru.

To, co se rozpoutalo na facebooku Tomia Okamury vůči novinářce ČRo @ZdenTra je odporné. Chtěl bych ujistit veřejnost, že Policie ČR se celou záležitostí zabývá.

Podle Zavorala postupovala redaktorka zcela v souladu s běžnými standardy práce ČRo. Uvedl, že informaci o tom, že pachatelem je muž z Afriky o pár hodin dříve vyhoštěný z Německa, oficiální zdroje popřely.

„Informaci, že šlo o afrického imigranta propuštěného z výkonu trestu v Drážďanech, uvedl na svém facebookovém profilu i místopředseda Poslanecké sněmovny Tomio Okamura. Proto jsme požádali naši zpravodajku ve sněmovně, zda by jí mohl tato zjištění potvrdit a uvést zdroje, ze kterých čerpal. Ptala se jej velmi slušně a profesionálně. Hned po první otázce ale přešel do útoku a začal kritizovat práci některých médií, zejména Českého rozhlasu,“ uvedl šéf rozhlasu a důrazně odmítl, že by médium trestný čin bagatelizovalo.