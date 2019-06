ČSSD chce dohodovací řízení s ANO. Hlavně kvůli sporu o volbu Semína do Rady ČTK

Předseda sociální demokracie Jan Hamáček v pondělí řekl, že pro ČSSD by bylo nepřijatelné zvolení kandidáta SPD Michala Semína hlasy ANO. Pokud by si koaliční partneři nemohli věřit v takto zásadních hlasováních, nemělo by smysl ve spolupráci pokračovat, prohlásil. Babiš reagoval tak, že ANO Semína nevolilo a volit nebude.

„Nerozumím tomu. Všichni se ptají na Semína, ani nevím, kdo to je. Pokud to pan předseda Hamáček považuje za hlavní problém naší koalice, tak je zajímavé, že když sedíme, a dnes (v úterý) večer budeme znovu sedět, tak o tom nikdy nemluvil,“ řekl premiér. Podle něj se o Semínovi nebude mluvit ani na večerním jednání koalice.

Zástupci ANO také zdůrazňovali, že volba je tajná a není jasné, kdo jak hlasoval při prvním kole volby. „Pokud se týká pana Semína, tak můžu říct, že na klubu na nás na všechny pan předseda (Babiš) apeloval, abychom pana Semína nevolili,“ uvedl šéf poslanců ANO Jaroslav Faltýnek.