Pět tisíc za postel ve sklepě. Nelegální ubytovávání cizinců je miliardový byznys, úřady jsou bezmocné

S nevítanými sousedy mají zkušenost i v domě v Haškově ulici 14 v Holešovicích. „Slečna zespoda psala ceduli, že prosí, aby nemlátili dveřmi. Protože úplně vyloupli zámek. Oni totiž otvírali dveře do domu tak, že do nich kopali, dokud nevypadly z pantů,“ popisují nájemníci.

V zimě problémy se soužitím tolik nepociťují, protože jsou cizinci uvnitř. „Ale když je léto, tak jsou venku na dvoře třeba do tří do rána. Už kolikrát jsme si mysleli, že zavoláme policajty, ale upřímně řečeno nevím, jestli by to k něčemu bylo,“ vysvětluje nájemník.

Dělník Ilja pro to má jednoduché vysvětlení. „Protože nemáme co dělat, tak jeden skočí do obchodu, přitáhne flašku, druhý přitáhne flašku… ze tří, pěti lahví je velká chlastačka. A to je pět šest lidí. Takže stačí, když jeden přinese flašku a z toho už je bordel.“