O Černobylu se letos psalo dvakrát víc. Novinářům pomáhají populární seriály

„Když ale cítíme potenciál, že se to dotklo nějakého tématu, které je obecnější, tak se snažíme zajímavě reagovat. V případě Černobylu se to jednoznačně trefilo do obecné diskuse o jaderné bezpečnosti a o tom, že třeba Německo z jaderné energie úplně vycouvalo,“ dodává.

Otevírání nových témat, nebo hon za čteností?

„Je to určitě záležitost posledního období, že právě úspěch různých televizních seriálů vede k tomu, že na zpravodajských serverech i v tištěných médiích nastavují témata, o kterých se mluví,“ říká k trendu Petr Bednařík, historik médií z Fakulty sociálních věd UK.

„Mám pocit, že v poslední době jsou více než předtím seriály, o kterých mluví všichni. Když máte téma, které zabere na většinu populace, tak je o to větší zájem o tom psát a mluvit,“ dodává Michal Zlatkovský.

„Myslím si, že je to dobře. Protože přece jenom je to tematické oživení. Viděli jsme to u seriálu Most!, že najednou se díky tomu seriálu začalo hodně mluvit o Mostecku, severních Čechách a tamním životě, což ukazovalo na různé problémy, které tam jsou,“ říká Bednařík.

Tento trend ale vyvolává i kritiku. „Poté, co zdejší média vytěžila clickbaitový potenciál Hry o trůny a dokumentu V síti, vrhla se se stejnou vervou na minisérii Černobyl. Nemine dne, kdy by zájmu o ni někdo nezkusil využít ke zvýšení čtenosti, poslechovosti či sledovanosti,“ napsal například na Twitter filmový kritik Martin Šrajer.

Ten následně přirovnal nadměrný zájem médií o seriály k takzvané „clickbaitové“ žurnalistice. Tedy takové, která vyvolává zájem čtenáře přehnanými titulky za účelem získání co největšího počtu „kliků“.

Popkultura je ve zpravodajství stále výraznější, říká Bednařík

„Já bych to zas tak nespojoval, je to trochu něco jiného,“ říká Petr Bednařík. „Když se média o seriál zajímají, tak je to zkrátka zájem o fenomén. Pochopitelně hraje roli i to, že vědí, že je to pro čtenáře atraktivní. Ale může z toho vzniknout i zajímavý text o tom, jakým způsobem se dá udělat úspěšný televizní seriál,“ vysvětluje.

Uznává ale, že v poslední době si popkulturní fenomény stále častěji nacházejí cestu mezi takzvané „hard news“. „Myslím si, že ta tendence je poslední dobou opravdu výrazná. Když se díváte na zpravodajské servery, tak vám tam po zprávě o domácí politice hned skočí svatba nějaké celebrity. I u médií, která se definují, že nejsou bulvární, tak tam bulvární témata najdete,“ říká historik médií.

Snaží se na popkulturní fenomény, jako je Hra o trůny, média jen nalákat čtenáře? A kolik prostoru by jim měly věnovat? Více se tématu bude věnovat nedělní Newsroom ČT24.